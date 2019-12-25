Эксперты прокомментировали выдачу QR-кодов по антителам

Эксперты обратили внимание на то, что теперь вакцинированные иностранными препаратами тоже смогут получить QR-код.

Со вчерашнего дня, 21 февраля, россияне могут получить QR-код при положительном результате теста на антитела. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что шаг полезен не только с организационной точки зрения, но и с политической.

Эксперты пояснили: люди перестанут себя чувствовать ущемленными в правах только на том основании, что не смогли оформить свое заболевание документально. Кроме того, это снимет вопросы для тех, кто прививался за рубежом. Теперь они смогут получить QR-код по антителам.

При наличии антител QR-код выдается на полгода, если у вас был положительный ПЦР-тест на коронавирус, то на год. При этом его могут получить только те, кто болел впервые. Тест придется сдавать платно.

Фото: Piter.tv