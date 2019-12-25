  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский НИИ зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19
Сегодня, 14:05
10
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский НИИ зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19

0 0

Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера зарегистрировал тест, который позволяет выявить антитела на коронавирус у перенесших болезнь бессимптомно. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител позволяет оценить не только наличие, но и концентрацию специфических антител у болеющих коронавирусом, болевших COVID-19 с симптомами, а также без. Это важно для понимания степени защищенности человека. На основе данных человек может принимать решение о необходимости или отсутствии необходимости повторной вакцинации. 

Для удобства сравнения полученных данных с данными, полученными с помощью других аналогичных тест-систем, в инструкции по применению указан коэффициент пересчета значений, выраженных в у.е./мл, в международные единицы (BAU/мл).

пресс-служба Роспотребнадзора.

Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы. Набор реагентов начнет использоваться на территории России. 

Фото: Pexels 

Теги: антитела, нии пастера, тест-система
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии