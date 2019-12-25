Петербургский НИИ зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19

Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера зарегистрировал тест, который позволяет выявить антитела на коронавирус у перенесших болезнь бессимптомно. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител позволяет оценить не только наличие, но и концентрацию специфических антител у болеющих коронавирусом, болевших COVID-19 с симптомами, а также без. Это важно для понимания степени защищенности человека. На основе данных человек может принимать решение о необходимости или отсутствии необходимости повторной вакцинации.

Для удобства сравнения полученных данных с данными, полученными с помощью других аналогичных тест-систем, в инструкции по применению указан коэффициент пересчета значений, выраженных в у.е./мл, в международные единицы (BAU/мл). пресс-служба Роспотребнадзора.

Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы. Набор реагентов начнет использоваться на территории России.

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