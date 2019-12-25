В исследование приняли участие более 50 человек.

Врачи Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ выяснили в ходе исследования, что пациенты с болезнью почек после COVID-19 сохраняют антитела дольше людей без патологий. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Университета.

Результаты исследования, в котором принимали участие нефрологи и генетики клиники СПбГУ, а также врачи из Москвы и Нур-Султана были опубликованы в журнале Renal Failure.

Ученый Екатерина Паршина рассказала о том, что пациенты с терминальной стадией заболевания почек, которые получают поддерживающий гемодиализ, подвергаются повышенному риску смертности при заболевании COVID-19. Гемодиализ — это метод очищения крови у пациентов, у которых почки не функционируют естественным образом. При этом после заболевания иммунитет к коронавирусу у таких пациентов сохраняется больше.

Для исследования ученые взяли две группы. В первой группе были пациенты, у которых не функционировали почки. Во второй — люди без почечных патологий. В общем сложности — более 50 человек. Они перенесли коронавирус и не проходили вакцинацию. У них брали анализы, чтобы определить уровень антител IgG и напряженность T-клеточного иммунитета.

У гемодиализных пациентов иммунитет сохранялся на протяжении всего периода исследования (более полугода). У людей с нормальной функцией почек антитела снижались быстрее. Иммунная реакция считается нетипичной.

Теперь мы знаем, что пациенты на гемодиализе не теряют иммунную защиту быстрее, чем люди с нормальной функцией почек, и для них не требуется изменять схему вакцинации. Кроме того, можно ожидать, что долговременный иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 в этой уязвимой группе также окажется сопоставимым с общей популяцией. Екатерина Паршина.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Клинической больнице Святителя Луки открылся Центр трансплантации почки.

Фото: СПбГУ