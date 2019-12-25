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В Клинической больнице Святителя Луки открылся Центр трансплантации почки
Сегодня, 11:40
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В Клинической больнице Святителя Луки открылся Центр трансплантации почки

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10 марта отмечается Всемирный День почки.

В четверг, 10 марта, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что в Клинической больнице Святителя Луки открылся Центр трансплантации почки.

В центре специалисты могут выполнять все виды диагностики как на этапе планирования оперативного вмешательства, так и в послеоперационном периоде. Основным принципом лечения является максимальное сопровождение пациента на всех этапах трансплантации. 

Отмечается, что новый операционный блок оснастили робот-ассистированной установкой последней модели Da Vinci Xi, которая будет использоваться для проведения трансплантации.

Фото: Комздрав СПБ / Телеграм

Теги: клиническая больница святителя луки, петербург, трансплантация почки
Категории: Лента новостей,

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