10 марта отмечается Всемирный День почки.

В четверг, 10 марта, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что в Клинической больнице Святителя Луки открылся Центр трансплантации почки.

В центре специалисты могут выполнять все виды диагностики как на этапе планирования оперативного вмешательства, так и в послеоперационном периоде. Основным принципом лечения является максимальное сопровождение пациента на всех этапах трансплантации.

Отмечается, что новый операционный блок оснастили робот-ассистированной установкой последней модели Da Vinci Xi, которая будет использоваться для проведения трансплантации.

Фото: Комздрав СПБ / Телеграм