Тест-система ФМБА способна выявить все три варианта "омикрона"

Тест-система Федерального медико-биологического агентства России способна выявить все три варианта "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции. Такое заявление во время рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным сделала глава ФМБА Вероника Скворцова.
В начале декабря мы разработали "АмплиТест", выявляющий "омикрон" и разновидности "омикрона" - это три варианта "омикрона", дифференцирующие от "дельта".
Вероника Скворцова, глава ФМБА
Напомним, что российское министерство по здравоохранению 11 января зарегистрировало отечественную тест-систему, созданную специалистами ФМБА для выявления штамма коронавируса "омикрон". Система позволяет с высокой чувствительностью определить варианты "омикрон" и "дельта" в организме пациента, а также различить их за полтора часа.
Скворцова: вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию.
Фото: Kremlin.ru
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