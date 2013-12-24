Тест-система ФМБА способна выявить все три варианта "омикрона"

"АмплиТест" также отличает "омикрон" от "дельты".

Тест-система Федерального медико-биологического агентства России способна выявить все три варианта "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции. Такое заявление во время рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным сделала глава ФМБА Вероника Скворцова.

В начале декабря мы разработали "АмплиТест", выявляющий "омикрон" и разновидности "омикрона" - это три варианта "омикрона", дифференцирующие от "дельта". Вероника Скворцова, глава ФМБА

Напомним, что российское министерство по здравоохранению 11 января зарегистрировало отечественную тест-систему, созданную специалистами ФМБА для выявления штамма коронавируса "омикрон". Система позволяет с высокой чувствительностью определить варианты "омикрон" и "дельта" в организме пациента, а также различить их за полтора часа.

Скворцова: вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию.

Фото: Kremlin.ru