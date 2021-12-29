Скворцова: вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию

Глава ФМБА раскрыла подробности об использовании новой вакцины от ковида.

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что отечественная вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию у пациентов. Прививка хорошо переносится испытуемыми. Такое заявление специалист сделала на торжественном мероприятии в Кремле, которое посвящено вручению государственных наград. Эксперт уточнила, что препарат разработан на базе петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный s-белок, эта вакцина лишена аллергенности. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Напомним, что 21 января российский разработчик подал заявление в Минздрав РФ на регистрацию вакцины. А 31 декабря прошлого года Вероника Скворцова уточнила журналистам, что вакцина для профилактики ковида может получить разрешение для использования до конца первого квартала 2022 года. В июне 2021 года ученые закончили доклинические исследования препарата. По их итогам удалось доказать его безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

Путин на церемонии вручения госнаград поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд.

Фото и видео: Kremlin.ru