Путин на церемонии вручения госнаград поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд

Глава РФ отметил значимость работы профессионалов в сохранении жизней пациентов.

Российский президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд. В том числе политик напомнил о том, что специалисты сражаются за пациентов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Настоящими героями в период пандемии для всех нас, для российской общественности, общества, наших людей, конечно, стали медицинские работники. Мы по-особому осознали значимость труда врача, медсестры, фельдшера, всех, кто посвятил себя этой благородной миссии. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера страны, в Кремле сейчас на торжественном награждении присутствуют профессионалы высочайшего уровня. Он оценил уровень их подвижничества, научного поиска, который помогают спасать жизни и способствуют развитию системы здравоохранения. Госнаграду получит, в том числе, известный эндокринолог Иван Дедов. Он занимается работой с пациентами, у которых диагностирован диабет и другие опасные заболевания.

Путин рассказал о самоотдаче врача Андрей Каприна, которого он считает талантливым хирургом и онкологом. Доктор является одним из инициаторов программы борьбы с онкологическими заболеваниями. По словам политика, в напряженном режиме работает и глава ФМБА Вероника Скворцова.

Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой.

Фото и видео: Kremlin.ru

