Глава РФ рассказал о важных качествах россиян в пандемию.

Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой. Об этом глава государства напомнил участникам мероприятия в Кремле, которые собрались на торжественное вручение государственных наград. По мнению политика, в сложных эпидемиологических условиях стране нужны такие черты граждан как взаимовыручка и солидарность.

И Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции. Жизнь продолжается, и сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Владимир Путин, президент РФ

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Фото: Kremlin.ru