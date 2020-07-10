Стало известно, как получить QR-код по тесту на антитела

Количество антител не регламентировано Минздравом, главное, чтобы они были.

С сегодняшнего дня в Петербурге можно получить QR-код тем, у кого есть антитела. Иначе говоря, переболевшие или привившиеся иностранной вакциной смогут стать обладателями сертификата, передает "peterburg2.ru".

Для получения QR-кода по антителам необходим именно анализ на иммуноглобулины класса G (Ig G), которые показывают наличие и уровень иммунитета после перенесенного заболевания или вакцинации.

Отметим, что количество антител не регламентировано Минздравом, главное, чтобы они были.

Для получения электронного сертификата необходимо сдать тест на уровень антител G в лабораториях, аккредитованных Роспотребнадзором. Получить результат и оставить запрос на "Госуслугах" в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". После этого ждать появления QR-кода. Он будет действовать 6 месяцев.

На сегодняшний день нет возможности пройти тест на антитела бесплатно. В Петербурге есть 18 аккредитованных лабораторий: "Хеликс", АО "Северо-Западный центр доказательной медицины", Ситилаб, "Глобус Мед", "Медицинская компания ЛабСтори", "ЛИИС", "ЛабТест", "ЕМЛ", "Эксплана", "Инвитро", "БиоТехМед", АО "Поликлинический комплекс", ООО "АВС", "Международный медицинский центр "СОГАЗ", "МедПроф", "Медицинская лаборатория СПб", "ФОРАЛАБ", "МЕДИ ЛАБ".

Отметим, что средняя цена теста на антитела G – 1146 рублей, количественного — 1347 рублей в Петербурге. Самый дешёвый тест на антитела G (качественный) был обнаружен в "Хеликсе" (835 руб.), самый дорогой — в "ЛабТест" (1600 руб.) .). Самый дешёвый тест на антитела G (количественный) был обнаружен в "ЛИИС" (1050 руб.), самый дорогой — в "ЛабТест" (1900 руб.).

Фото: pixabay.com