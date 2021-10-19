Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими

Вице-премьер РФ заявила о необходимости введения нерабочей недели.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочую неделю. По мнению чиновницы, такая мера для борьбы с распространением коронавирусной инфекции должна действовать с 30 октября по 7 ноября. Своей позицией специалист поделилась на заседании координационного совета при правительстве РФ. Данную инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты считают, что в отдельных регионах нерабочие дни должны начаться уже с 23 октября.

Предлагается, первое, обратиться к президенту и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. Для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила, что данный комплекс мер прорабатывался в связи с федеральными органами исполнительной воасти, а также главами регионов и оперативным штабом по распространению ковида. Он необходим из-за негативной эпидосбановки по РФ.

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Фото и видео: Правительство России