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Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

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В Минздраве рассказали о росте нагрузки на педиатрическую систему РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей. Такое заявление чиновник сделал во время заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ при правительстве. Спикер заметил, что показатель по количеству зараженных ковидом несовершеннолетних  по сравнению с прошлым годом увеличилось кратно.

Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране чиновник рассказал о том, что значительно увеличилась нагрузка на педиатрическую службу.

Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от ковида и вернуться к работе.

Фото и видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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