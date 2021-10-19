Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей. Такое заявление чиновник сделал во время заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ при правительстве. Спикер заметил, что показатель по количеству зараженных ковидом несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом увеличилось кратно.
Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране чиновник рассказал о том, что значительно увеличилась нагрузка на педиатрическую службу.
Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от ковида и вернуться к работе.
Фото и видео: Правительство России
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