В Минздраве рассказали о тенденции по возвращению пожилых работников регионы.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от ковида и вернуться к работе. Такое заявление чиновник сделал во время заседания профильного комитета Государственной Думы. Спикер заметил, что говорит о специалистах старшего возраста, которые покинули работу в начале пандемии.

Часть медицинских работников так как были объявлены мероприятия по изоляции, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт заметил, что существующая вакцина от коронавируса позволят защитить здоровье и жизнь медицинским работникам. Мурашко заметил, что в регионах страны уже наблюдается тенденция по возвращению на рабочие места ушедших в начале пандемии сотрудников.

Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России.

Фото: Госдума России