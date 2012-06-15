Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России

Наиболее тревожная ситуация наблюдается в трех российских регионах.

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о росте заболеваемости коронавируса в стране. Об этом министр рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Мурашко указал, что рост COVID-19 в России за последнюю неделю составляет 16%, а в 11 субъектах страны прирост заболевших составляет 30%. При этом в 11 субъектах темп прироста составил более 30%. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в трех российских регионах – Оренбуржье, Татарстан, Башкирия.

В ответ на рост заболеваемости планируется развернуть дополнительное количество коек. Сегодня их развернуто в стране уже 255 тысяч, что на 11% больше, чем на прошлой неделе – 235 тысяч коек заняты, добавил министр.

Глава Министерства здравоохранения РФ ранее заявлял, что у Всемирной организации здравоохранения отсутствуют претензии к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

Видео: Правительство России