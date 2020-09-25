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Мурашко: у ВОЗ отсутствуют претензии к "Спутнику V"
Сегодня, 11:37
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Мурашко: у ВОЗ отсутствуют претензии к "Спутнику V"

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Министр отметил, что у организации имелись исключительно организационные вопросы.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения отсутствуют претензии к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума "Биотехмед".

По словам министра, у ВОЗ имелись исключительно организационные вопросы, касающиеся документации.

Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что по качеству самой вакцины у представителей Всемирной организации здравоохранения не было.

Ранее Мурашко заявил, что темпы прохождения углубленной диспансеризации по стране выросли на 35 процентов за прошедшую неделю.

Фото: Минздрав России

Теги: covid-19, воз, михаил мурашко, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей,

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