Мурашко: у ВОЗ отсутствуют претензии к "Спутнику V"

Министр отметил, что у организации имелись исключительно организационные вопросы.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения отсутствуют претензии к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума "Биотехмед".

По словам министра, у ВОЗ имелись исключительно организационные вопросы, касающиеся документации.

Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что по качеству самой вакцины у представителей Всемирной организации здравоохранения не было.

Ранее Мурашко заявил, что темпы прохождения углубленной диспансеризации по стране выросли на 35 процентов за прошедшую неделю.

Фото: Минздрав России