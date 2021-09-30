Мурашко: темпы прохождения углубленной диспансеризации в России выросли на 35% за неделю

Глава Минздрава РФ оценил рост желающих пройти расширенную медицинскую проверку.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что темпы прохождения углубленной диспансеризации по стране выросли на 35% за последнюю неделю. Такой статистикой чиновник поделился с коллегами на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Параллельно мы ведем сегодня углубленную диспансеризацию. 6 месяцев после заболевания - это наиболее критичный период, когда можно профилактировать и избежать в том числе тяжелых осложнений. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что в России ввели расширенную диспансеризацию для граждан. Задачей является выявить возможные осложнения после перенесенного заболевания коронавирусом и ради дальнейшего лечения. Также особое внимание уделяется пациентам с хроническими заболеваниями. Программа выполняется с 1 июля.

Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19.

Фото и видео: Правительство России