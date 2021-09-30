Глава Роспотребнадзора оценила распространение индийской мутации ковида в РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19. Чиновница объяснила коллегам, что за сентябрь текущего года 97% всех вариантов коронавируса, циркулирующих по стране, приходилось именно на "дельту". Такое заявление специалист сделала в рамках заседания координационного совета по борьбе с распространением ковида.

Он превалирует так же, как и во всем мире. Сегодня 158 стран демонстрируют почти 100% присутствие этого штамма, он стал доминирующим, но вместе с тем, внутри РФ, мы видим определенное сегментирование - он начинает изменяться. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница напомнила, что профильное ведомство постоянно и тщательно следит и контролирует изменчивость данного варианта коронавирусной инфекции. Это позволяет чиновникам своевременно реагировать на эпидемиологическую угрозу и принимать необходимые меры.

Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии.

Фото и видео: Правительство России