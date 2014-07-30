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Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии

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Глава кабмина РФ призвал Роспотребнадзор проверить субъекты РФ на профилактические ограничения во время пандемии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил изучить достаточность принимаемых властями мер в регионах во время пандемии. Данный указ чиновник сделал в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Надо оценить уровень мер, которые принимаются в первую очередь субъектами Российской Федерации. Прошу вас проработать этот вопрос и доложить мне, в том числе на следующем координационном совете.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России

Теги: анна попова, михаил мишустин, пандемия, регионы
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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