Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии

Глава кабмина РФ призвал Роспотребнадзор проверить субъекты РФ на профилактические ограничения во время пандемии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил изучить достаточность принимаемых властями мер в регионах во время пандемии. Данный указ чиновник сделал в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Надо оценить уровень мер, которые принимаются в первую очередь субъектами Российской Федерации. Прошу вас проработать этот вопрос и доложить мне, в том числе на следующем координационном совете. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID.

Фото и видео: Правительство России