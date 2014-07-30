Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил изучить достаточность принимаемых властями мер в регионах во время пандемии. Данный указ чиновник сделал в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Надо оценить уровень мер, которые принимаются в первую очередь субъектами Российской Федерации. Прошу вас проработать этот вопрос и доложить мне, в том числе на следующем координационном совете.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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Фото и видео: Правительство России
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