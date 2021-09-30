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Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID

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Глава Минздрава раскрыл тенденции по распространению коронавируса в РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Следует отметить, что течение заболевания отличается быстрым приростом и распространением. Мы видим чаще тяжелые формы, в том числе вовлекается молодое население с тяжелыми исходами и осложнениями.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний "Спутника V" среди пожилых.

Фото и видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко, тяжелая форма
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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