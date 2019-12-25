В Петербурге еще 3274 человека за сутки официально заболели коронавирусом

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3274 новых случая заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки 3083 человека выздоровели, 62 умерли.
За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 673 230 случаев заболевания COVID-19.
Всего за сутки в России выявили 34 073 заболевших коронавирусом. Был выписан по выздоровлению 25 231 человек, 1028 скончались. Это рекордный показатель по смертности.
Ранее стало известно о том, что власти Петербурге не исключают объявление нерабочей недели из-за заболеваемости COVID-19.
Фото: Piter.TV
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