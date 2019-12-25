В Петербурге еще 3274 человека за сутки официально заболели коронавирусом

За сутки ушли из жизни 62 человека.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3274 новых случая заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки 3083 человека выздоровели, 62 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 673 230 случаев заболевания COVID-19.

Всего за сутки в России выявили 34 073 заболевших коронавирусом. Был выписан по выздоровлению 25 231 человек, 1028 скончались. Это рекордный показатель по смертности.

Ранее стало известно о том, что власти Петербурге не исключают объявление нерабочей недели из-за заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.TV