В Петербурге свободно 38% инфекционных коек для больных COVID-19

В настоящее время в больницах находятся 7 448 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 19 октября. Согласно документу, в Петербурге свободно 38,2% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом (накануне – 43,1%).

За сутки в стационары поступили 354 петербуржца, а выписались 103 человека. В настоящее время в больницах находятся 7 448 человек (накануне – 7 413 человек), из них 681 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 342 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 396 человек, в "Заре" – 589 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 216 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 35 880 человек.

Также в Петербурге по-прежнему растет суточное число заболевших ковидом – за сутки заболели 3 220 человек, 3096 человек выздоровели, 68 горожан умерли. В связи с ростом заболеваемости ковидом в городе ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан, а также дополнительные коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV