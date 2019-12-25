В петербургских стационарах лежат более 7 тысяч больных COVID-19 и пневмонией

За сутки в стационары поступили 396 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 18 октября. Согласно документу, в стационарах лежат 7 413 человек с коронавирусом и пневмонией.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 43,1% коечного фонда (накануне – 45%). В стационарах находятся 7 413 человек, из них 654 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 324 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат также 387 человек, в "Заре" – 636 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 219 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 34 959 человек.

Отмечается, что среди госпитализированных стало больше пожилых граждан, которые не прошли вакцинацию. Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал уровень вакцинированных среди граждан старше 60 лет недостаточным. В связи с этим власти допускают ужесточение ограничительных мер для определенных категорий граждан.

Фото: Piter.tv