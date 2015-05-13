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Свободный коечный фонд в ковидных стационарах Петербурга составляет 45%
Сегодня, 15:55
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Свободный коечный фонд в ковидных стационарах Петербурга составляет 45%

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Пациентов с коронавирусом принимают в 18 больницах города.

На сегодняшний день в ковидных стационарах Северной больницы лечение проходят 7 175 горожан, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. В петербурге свободно 45% мест, выделенных для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 17 октября.

В больницах города развернули 9 488 коек. Однако 55% из них заняты. За минувшие сутки в стационары Петербурга поступило более 400 больных. Почти 650 человек находятся в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключили 313 горожан. 

В это время еще 3,3 тыс. жителей Петербурга заболели коронавирусом. В Ленобласти COVID-19 подхватили свыше 300 жителей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в городе не хватило финансирования на исследования капель от COVID-19.

Фото: Piter.tv

 

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб
Категории: Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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