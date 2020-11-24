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В Петербурге не хватило финансирования на исследования капель от COVID-19
Сегодня, 9:45
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В Петербурге не хватило финансирования на исследования капель от COVID-19

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Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических испытаний назального средства, но исследования не стартовали.

Испытания спрея от коронавируса не начались в Петербурге из-за отсутствия финансирования. О проблеме сообщили в ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В этом месяце должен был стартовать второй этап исследования назальной вакцины. В тестировании планировали принять участие 500 взрослых добровольцев. Испытания должны были проводить в научно-исследовательском центре "Эко-безопасность".

Отметим, что спрей представляет собой вакцину "Спутник V". Отличается он лишь способом введения препарата. 

Напомним, что назальную вакцину планировали зарегистрировать в 2022 году. По словам эксперта, данная форма иммунизации не будет иметь побочных эффектов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан.

Фото: Piter.tv

Теги: капли от коронавируса, клинические испытания, медицина, назальная вакцина от коронавируса, наука, финансирование, центр имени гамалеи
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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