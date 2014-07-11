В Петербурге выросло количество госпитализаций непривитых пенсионеров

Пожилым гражданам напомнили, что для вакцинации доступны три препарата.

Главный врач инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал о том, почему важна вакцинация от коронавируса среди граждан старше 60 лет. Его слова передала пресс-служба регионального комитета по здравоохранению.

Гусев отметил, что начался рост госпитализаций пациентов с COVID-19. Эпидемиологический подъем заболеваемости характерен для осеннего периода. Среди госпитализированных стало больше пожилых граждан, которые не прошли вакцинацию.

Такие пациенты зачастую поступают в тяжелом состоянии, требуют нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии. Выраженная дыхательная недостаточность приводит к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких. Денис Гусев, главный врач Боткинской больницы.

Доктор медицинских наук напомнил, что единственный эффективный способ на сегодняшний день защититься от тяжелого течения COVID-19 — это вакцинация. На данный момент для вакцинации граждан 60+ разрешен "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал уровень вакцинированных среди граждан старше 60 лет недостаточным. В связи с этим власти допускают ужесточение ограничительных мер для определенных категорий граждан.

Фото: Piter.TV