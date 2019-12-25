За сутки в Петербурге выявили еще 3220 заболевших коронавирусом

В России зарегистрирован рекорд по количеству смертельных случаев заболевания за сутки.

За сутки в Петербурге зарегистрировали 3220 новых случаев заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки 3096 человек выздоровели, 68 умерли.

За все время пандемии в Северной столице зафиксировали 669 956 случаев заболевания. 611 146 человек ушли из жизни.

Всего за сутки в России выявили 33 740 заболевших коронавирусом. Были выписаны по выздоровлению 23 426 человек, 1015 скончались. Это рекордный показатель по смертности.

В связи с ухудшением ситуации в Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды.

Фото: Piter.TV