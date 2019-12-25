В настоящее время она отбывает наказание в колонии.

В четверг, 9 декабря, отбывающей наказание в колонии лидеру секты "Орден пути" Гайве Тихомировой предъявили новое обвинение по ч.1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, в августе этого года суд приговорил Тихомирову к 5 годам и 6 месяцам колонии и её активную участницу Татьяну Баранову – к 3 годам колонии. Обе женщины обвиняются в совершении преступления по ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном и особо крупном размерах).

Организация эзотерического толка, созданная Гайвой Тихомировой, просуществовала с 2010 года. В течение шести первых лет Тихомирова и ее подельница Татьяна Баранова обманули около десятка граждан, "заработав" свыше 16,8 миллионов рублей. Тихомирова умело втиралась в доверие к клиентам и убеждала их в необходимости приобретения различных магических услуг, которые якобы обеспечивали защиту здоровья, жизни и семьи от негатива.

Баранова в то же время, предположительно, промышляла установкой неких защитных куполов. Стоимость одного обряда могла доходить до 300 тысяч евро, все деньги, естественно, мошенницы использовали по своему усмотрению.

Фото: ВКонтакте / Гайва Тихомирова (Плесевичюте)