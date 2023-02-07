В Канске местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве своих детей

В Канске местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
По данным следствия, 29-летняя местная жительница рассказала, что задушила дочь и нанесла удары топором двум сыновьям. Ее поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Инцидент произошел 14 апреля на улице Герцена. В частном доме обнаружили тела погибших детей. В прокуратуре сообщали, что многодетная семья состоится на профилактическом учете с октября 2024 года.
Ранее мы сообщали, что СК установил новые факты преступлений ВСУ в отношении жителей села Лебедевка.
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