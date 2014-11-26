Лидеры Австралии, Индии, США и Японии встретятся 21 сентября в штате Делавэр

Карин Жан-Пьер раскрыла темы общения по линии Quad.

Политические лидеры Австралии, Индии, США и Японии 21 сентября встретятся в американском городе Уилмингтоне штата Делавэр в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad). Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница поднимут вопросы, связанные со стратегическим взаимодействием на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, а также безопасность в акватории моря. К участию в мероприятии приглашены премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Внимание на саммите лидеров Quad будет сосредоточено на содействии стратегическому сближению между нашими странами, продвижении нашей общей концепции свободного и открытого АТР региона, а также обеспечении конкретных преимуществ для наших партнеров. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Повестка дня включает в себя меры в сфере здравоохранения, реагирование на стихийные бедствия, безопасность на море, высококачественную инфраструктуру, важнейшие и новые технологии, климат и чистые источники энергии, а также кибербезопасность.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now