Лидер "Океана Эльзы" во второй раз отказался от мандата депутата Рады

По мнению Вакарчука, он выполнил свою миссию.

Лидер "Океана Эльзы" во второй раз отказался от мандата депутата Верховной Рады. Об этом сообщили журналисты из "112 Украина". Они объяснили, что представитель политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата парламентария.

Музыкант заявил, что считает свою миссию выполненной. Он напомнил, что возглавляемая им партия прошла в Верховную Раду. Сейчас артист хочет заняться "неким образовательным проектом". Он не стал раскрывать подробности своих планов.

Напомним, что в 2007 году Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата. Тогда он прошел в парламент по спискам от партии Виктора Ющенко "Наша Украина — Народная самооборона". Спустя год политик принял решение сложить полномочия.

В партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым.