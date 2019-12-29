Солист Океана Эльзы ушел из Верховной Рады.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил о сложении своих депутатских полномочий. Солист Океана Эльзы ушел из Верховной Рады. Мужчина продолжит заниматься общественной деятельностью.

Это связано с тем, что действующий состав парламентариев не выполняет главного назначения. Он якобы не создает "видение Украины как современного европейского государства". По мнению Вакарчука политики занимаются межпартийными и внутренними спорами. Вместо этого им следовало бы работать на благо Украины. Они "деморализуют общество внутри страны и подрывают её авторитет снаружи".

Ранее опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%.

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