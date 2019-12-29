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В партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым

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Народу предложили обсудить идею

Партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" представила план "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма. Артист вынес предложение на обсуждение общественности.

По его словам, план основан "на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней". Его главная идея в том, чтобы "без горячей фазы восстановить территориальную целостность Украины".

Вакарчук высказал мысль, что минские соглашения "убивают украинцев" и дают лишь иллюзию мира.

Ранее Владимир Зеленский назвал "возвращение" Крыма национальной идеей Украины. 

Видео: Yotube / Телеканал ICTV

Теги: вакарчук, крым, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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