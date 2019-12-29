В партии Вакарчука рассказали, как будут "возвращать" Донбасс и Крым

Народу предложили обсудить идею

Партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" представила план "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма. Артист вынес предложение на обсуждение общественности.

По его словам, план основан "на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней". Его главная идея в том, чтобы "без горячей фазы восстановить территориальную целостность Украины".

Вакарчук высказал мысль, что минские соглашения "убивают украинцев" и дают лишь иллюзию мира.

Ранее Владимир Зеленский назвал "возвращение" Крыма национальной идеей Украины.

Видео: Yotube / Телеканал ICTV