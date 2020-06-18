  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:43
49
lesjasap
Код вставки плеера

Лев ударил львицу по морде из-за мертвого жирафа

0 0

В парке Крюгера животные подрались из-за добычи.

Лев ударил львицу по морде из-за мертвого жирафа. Туристы южноафриканского национального парка Крюгера смогли заснять конфликт в мире диких животных на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings. 

Очевидцы предположили, что конфликт между львом и львицей произошел из-за голода. Царь зверей решил не делиться добычей.  Тушей погибшего жирафа лакомились лев и львица, когда к ним из кустов подошел еще один хищник. Львица от испуга инстинктивно оскалилась на незваного гостя. В ответ на получила лапой по морде. После этого между животными произошла драка.

Потасовка закончалась тем, что львица продолжила трапезу.

Кабаны погнались за гиеной ради спасения раненого поросенка.

Видео: Instagram / latestkruger

Теги: африка, жираф, лев, львица, национальный парк, парк крюгера
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии