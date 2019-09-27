Кабаны погнались за гиеной ради спасения раненого поросенка. Об этом сообщили журналисты из Newsflare со ссылкой на очевидцев. Посетителям национального парка Крюгера в ЮАР удалось заснять на видео, как бородавочники решили противостоять гиене.
Турист заметил, что гиена полностью была сосредоточена на каком-то объекте в кустах. Оказалось, что за кустом находится семья кабанов. У поросенка на заднем копыте была рана. Скорее всего именно она и привлекла внимание хищника. Гиена погналась за жертвами. Однако вскоре они решили не убегать, а напасть на обидчика.
Для обороны у бородавочников есть устрашающее оружие: их острые бивни... И, видимо, гиена понимала, как они опасны
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Семья кабанов не отступила, пока гиена не бросилась бежать от них в обратном направлении.
Видео: в ЮАР путешественник вытащил из трясины антилопу.
Видео: newsflare.com
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