Семья бородавочников обратила гиену в бегство.

Кабаны погнались за гиеной ради спасения раненого поросенка. Об этом сообщили журналисты из Newsflare со ссылкой на очевидцев. Посетителям национального парка Крюгера в ЮАР удалось заснять на видео, как бородавочники решили противостоять гиене.

Турист заметил, что гиена полностью была сосредоточена на каком-то объекте в кустах. Оказалось, что за кустом находится семья кабанов. У поросенка на заднем копыте была рана. Скорее всего именно она и привлекла внимание хищника. Гиена погналась за жертвами. Однако вскоре они решили не убегать, а напасть на обидчика.

Для обороны у бородавочников есть устрашающее оружие: их острые бивни... И, видимо, гиена понимала, как они опасны автор ролика

Семья кабанов не отступила, пока гиена не бросилась бежать от них в обратном направлении.

Видео: в ЮАР путешественник вытащил из трясины антилопу.

Видео: newsflare.com