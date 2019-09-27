  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:37
42
lesjasap
Код вставки плеера

Кабаны погнались за гиеной ради спасения раненого поросенка

0 0

Семья бородавочников обратила гиену в бегство.

Кабаны погнались за гиеной ради спасения раненого поросенка. Об этом сообщили журналисты из Newsflare со ссылкой на очевидцев. Посетителям национального парка Крюгера в ЮАР удалось заснять на видео, как бородавочники решили противостоять гиене.

Турист заметил, что гиена полностью была сосредоточена на каком-то объекте в кустах. Оказалось, что за кустом находится семья кабанов. У поросенка на заднем копыте была рана. Скорее всего именно она и привлекла внимание хищника. Гиена погналась за жертвами. Однако вскоре они решили не убегать, а напасть на обидчика.

Для обороны у бородавочников есть устрашающее оружие: их острые бивни... И, видимо, гиена понимала, как они опасны

автор ролика

Семья кабанов не отступила, пока гиена не бросилась бежать от них в обратном направлении. 

Видео: в ЮАР путешественник вытащил из трясины антилопу.

Видео: newsflare.com

Теги: гиена, кабан, парк крюгера, поросенок
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии