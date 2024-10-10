Петербуржцев предупредили о ночных набегах кабанов на дачные участки

В Ленобласти кабаны активизировались.

Северо-Западное управление Росприроднадзора предупредило жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о частых встречах с дикими кабанами в осенний период. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

С наступлением холодов дикие кабаны становятся более активными из-за возросшей потребности в пище. Животные чаще подходят к населенным пунктам, свалкам с отходами, неубранным урожаям и дачным участкам, где ощущают запах еды. Наибольшую опасность представляют самки с детёнышами, которые могут нападать при угрозе потомству.

Росприроднадзор советует жителям содержать свои участки в чистоте, не подкармливать диких животных и устанавливать ограждения возле лесных массивов.

Фото: pxhere