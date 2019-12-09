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Одинокий бегемот вырвался из окружения слонов и скрылся в реке

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Животное едва не оказалось раздавленным стадом слонов.

Одинокий бегемот вырвался из окружения слонов и скрылся в реке. Животное смогло спастись бегством  на территории национального парка Крюгера в Южной Африке. За ситуацией смогли наблюдать туристы. Один из очевидцев сумел записать произошедшее на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger National Park Videos.

Сотрудники национального парка рассказали, что бегемот отдыхал в нескольких метрах от большого стада слонов. вскоре животное окружили особи всех возрастов и размеров. К водопою пришли как взрослые слоны с бивнями, так и детеныши. Первое время бегемот решил терпеливо лежать на месте, чтобы не спугнуть больших соседей. Однако это развлечение ему надоело, поэтому он медленно начал отступать к реке. Скрыться животному помогла высокая трава.

Медоед противостоял прайду голодных львов и попал на видео.

Фото и видео: Kruger National Park Videos
 

Теги: африка, бегемот, национальный парк, парк крюгера, слоны
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Картина дня, Тема дня,

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