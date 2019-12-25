Ленобласть вошла в рейтинг лучших практик страны

Регион оценили за внедрение программы "Ленинградское здоровье" и подарки первоклассникам.

Ленинградская область в очередной раз вошла в топ регионов с лучшими региональными практикам в стране. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Наиболее удачной инициативой в сфере здравоохранения на территории региона признана программа "Ленинградское здоровье": жители получили пакет дополнительных услуг помимо посещении терапевта. В них входят приемы рентгенолога, гинеколога, гастроэнтеролога. Кроме того, можно сдать тест на коронавирус.

Также комиссия одобрила идею в практик в направлении "Развитие человеческого капитала" о вручении подарков первоклассникам. В 2020 учебном году 1 сентября они получат рюкзаки с логотипом региона и книжные издания "Дом родной – Ленинградская область".

Ранее мы рассказали о том, что многодетным матерям Ленобласти вручат почетный знак и 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV