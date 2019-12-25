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Многодетным матерям Ленобласти вручат почетный знак и 100 тысяч рублей
Сегодня, 18:17
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lizapoluda

Многодетным матерям Ленобласти вручат почетный знак и 100 тысяч рублей

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Соотвествующие изменения в положение правительства внес губернатор региона.

В положение правительства Ленинградской области о вручении награды многодетным матерям Ленобласти, внесены изменения. Их уже утвердил губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Теперь женщинам, родившим пятого ребенка и последующих в период с 1989 года, будет присваиваться знак отличия "Слава Матери". Отметим, что награда "Отцовская доблесть" уже утверждена в регионе.

Кроме того, в придачу к награде многодетные матери получат  100 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что предприятия Ленобласти получат выплаты за организацию общественных работ.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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