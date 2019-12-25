Предприятия Ленобласти получат выплаты за организацию общественных работ

Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

В Ленинградской области установлены субсидии на возмещение затрат предприятиям за время ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Так, работникам планируют компенсировать часть зарплаты, а также затраты на организацию временных общественных работ. Специалисты, которые занимаются основной деятельностью 2-3 дня в неделю, смогут временно трудоустроиться по другому профилю, причём - даже на своем предприятии.

В общей сложности поддержка составит 95% от затрат на заработную плату. Однако эта цифра не будет превышать 12130 рублей на срок до 3 месяцев, а оплата труда не должна быть ниже отметки МРОТ - 12 800 рублей в месяц.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти началась подготовка к режиму ЧС.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области