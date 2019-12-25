В Ленобласти началась подготовка к режиму ЧС

В общей сложности товары первой необходимости обойдутся в 6 миллионов рублей.

Центр поддержки предпринимательства Ленинградской области планирует закупать товары первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. По информации сайта госзакупок, в общей сложности на эти нужды выделено 6 миллионов рублей из регионального бюджета.

Большую часть средств потратят на костюмы - 5 тысяч комплектов из пиджаков и брюк обойдутся в 5,8 миллионов рублей. Кроме того, центр намерен приобрести 246 килограммов мыла за 49 тысяч рублей и канцелярские товары компании "Ниневия-Гранд" за 14 тысяч рублей. Ещё один поставщик скрепок и скотча - ООО "Весь Офис". Его услуги будут стоить 58 тысяч рублей.

Напомним, что до этого областная казна выделила 2 миллиона рублей на приобретение одежды и полотенец, 3,2 миллиона - на обувь и 3,8 миллиона - на униформу.

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