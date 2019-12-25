Власти Ленобласти поощрят водителей за переход транспорта на природный газ

Тем, кто поддержит экологию, выплатят крупную компенсацию.

Власти Ленинградской области утвердили постановление по увеличению субсидий для водителей, которые начнут использовать природный газ вместо бензина. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, автолюбителям и компаниям общественного транспорта будет выплачено до 200 тысяч рублей за переход на экологически чистое топливо. Размер выплаты для физических лиц и малых предпринимателей и вовсе может возрасти до 400 тысяч рублей.

Для того, чтобы перейти на природный газ, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр. Установку оборудования частично покроет областной бюджет. По словам исполняющего обязанности начальника регионального управления по транспорту Михаила Присяжнюка, список таких центров будет обнародован в конце августа.

Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти перейдут на цифровые сервисы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области