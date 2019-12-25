Школы Ленобласти перейдут на цифровые сервисы

Все образовательные учреждения в новом учебном году смогут использовать электронные журналы и дневники.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" школы Ленинградской области перейдут на цифровые платформы уже с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Вопрос о внедрении электронных сервисов в образовательных учреждениях обсуждался на совместном совещании комитетов цифрового развития Ленобласти, регионального и районных комитетов образования.

На данный момент школы Ленобласти на 97% готовы к применению единых для региона цифровых сервисов, а 9 из 18 районов готовы уже на все 100%.

Благодаря развитию цифровой инфраструктуры Ленинградская область была выбрана для участия в эксперименте Минкомсвязи и Минпросвещения по созданию и тестированию единой цифровой образовательной среды. Учащиеся смогут узнавать информацию о расписании, оценках и домашнем задании в личном кабинете на портале госуслуг, после запуска пилотных федеральных образовательных сервисов.

Как отметили в правительстве Ленинградской области, уже в этом году к системе будут подключены и организации дополнительного и профессионального образования, а также детсады.

