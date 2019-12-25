В Приморском поселении Выборгского района провели "День безопасности" для детей

В двух сельских библиотеках Приморского городского поселения состоялись акции "День Безопасности" для детей. Маленькие жители Глебычево и Ермилово узнали о том, как защитить себя от пожара. Об этом сообщила пресс-служба МО "Приморское городское поселение".
Организаторы акции подготовили для детей презентацию с информацией о правилах пожарной безопасности, о пожароопасных предметах и осторожном обращении с ними. Кроме того, ребят ждал исторический экскурс о том, как человек впервые освоил огонь и потенциальные опасности, связанные с его использованием.
В конце мероприятий всем участникам вручили буклеты "Памятка противопожарной безопасности для детей".
Ранее мы рассказали о том, что молодежная организация волонтеров провела субботник в светогорском сквере.
Фото: Пресс-служба администрации Примоского городского поселения
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