Школы Ленобласти готовы к приему почти 22 тысяч первоклассников

Детям вручат подарки от областного правительства.

В День знаний школы Ленинградской области примут рекордное количество первоклассников. По данным пресс-службы администрации региона, к учебе приступят 21,7 тысячи детей.

Отметим, что в 2019 году в первый класс поступили на 1,7 тысяч меньше мальчиков и девочек. В этот раз правительство подготовило для них подарки -рюкзак с логотипом Ленобласти, книгу, посвященную 47-ому региону и приложения к ней.

Кроме того, сюрприз ожидает и 75 тысяч младшеклассников. Для них приготовлены бесплатные завтраки и обеды за счет областной казны.

Отметим, что к концу текущего года в Ленинградской области откроется 6 школ в 4 районах. Также происходит развитие дошкольного образования - за 2020 год в детских садах региона будет обеспечено 2885 новых мест, 881 из которых – в ясельных группах.

Ранее мы рассказали о том, что школу в Волховском районе, пострадавшую от молнии, восстановят к 1 сентября.

Фото: Pixabay