Ленобласть отпразднует День рождения в онлайн-формате

Традиционное празднование Дня Ленинградской области отменяется из-за эпидемиологической обстановки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе, приуроченных ко Дню рождения Ленобласти. В 2021 году годовщину создания Ленинградской области отметят лишь онлайн. Сэкономленные средства обещают направить на медицинскую помощь заболевшим коронавирусом.

В своей речи глава региона отметил, что напряженное время пандемии не годится для праздников, а вот медицинская отрасль региона очень нуждается в лекарствах, дополнительных объемах кислорода и прочих материалах. Недавно стало известно о многомиллионных закупках, сделанных Комитетом здравоохранения Ленобласти для борьбы с коронавирусом.

Между тем, недавно в Петербурге прошло массовое празднество "Алые паруса", а после по всей Ленобласти состоялись мероприятия в честь Дня молодежи.