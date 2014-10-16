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Вчера, 14:02
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Ленобласть отпразднует День рождения в онлайн-формате

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Традиционное празднование Дня Ленинградской области отменяется из-за эпидемиологической обстановки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе, приуроченных ко Дню рождения Ленобласти. В 2021 году годовщину создания Ленинградской области отметят лишь онлайн. Сэкономленные средства обещают направить на медицинскую помощь заболевшим коронавирусом.

В своей речи глава региона отметил, что напряженное время пандемии не годится для праздников, а вот медицинская отрасль региона очень нуждается в лекарствах, дополнительных объемах кислорода и прочих материалах. Недавно стало известно о многомиллионных закупках, сделанных Комитетом здравоохранения Ленобласти для борьбы с коронавирусом. 

Между тем, недавно в Петербурге прошло массовое празднество "Алые паруса", а после по всей Ленобласти состоялись мероприятия в честь Дня молодежи. 

Теги: covid-19, день рождения ленобласти, дрозденко, коронавирус, массовые мероприятия, ограничения, постановление, праздник отменили
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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