Губернатор Петербурга объяснил, почему в этом году "Алые паруса" прошли в очном формате

В этом году в празднике приняли участие почти 40 тыс. выпускников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что выпускники заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате. Об этом он заявил в эфире "Радио Россия" в понедельник, 28 июня.

Беглов рассказал, что власти Петербурга не стали лишать выпускников праздника, который бывает раз в жизни. По словам главы города, при выдаче билетов каждый мог отказаться от участия в торжестве в связи с пандемией по коронавирусу.

Градоначальник Северной столицы также добавил, что для выпускников освободили центр города, создали обширную зону безопасности и организовали входной контроль.

Известно, что всего на Дворцовой площади находились почти 40 тысяч человек – почти 30 тысяч выпускников школ и 9 тысяч выпускников учреждений среднего профессионального образования.

Ранее Piter.tv показал, как прошли "Алые паруса" в этом году.

Фото: Piter.tv