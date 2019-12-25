Власти Ленобласти анонсировали массовые праздничные мероприятия на День молодежи в разгар пандемии

Новые постановления об ограничениях массовых мероприятий не стали поводом для отмены торжеств и соревнований 26 июня в честь Дня молодежи.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области анонсировала праздничные мероприятия, которые пройдут в различных районах 26 июня в честь Дня Молодежи. Ленинградцам обещают спортивные состязания, рок-концерт, фестивали и огненное шоу, более трех десятков площадок по всему региону. Все это произойдет параллельно с расширением "красной ковидной зоны" Ленобласти с максимальными санитарно-эпидемиологическими ограничениями, отменой многих давно готовившихся мероприятий, введением обязательной вакцинации для многих категорий граждан и возрастающим количеством новых заболеваний и смертей от нового штамма коронавируса.

26 июня в Волхове пройдет спортивный марафон "Гонка волховских героев", выступление молодежных коллективов, лазертаг, запуск воздушных змеев и картинг, водная битва и вечеринка OPEN AIR VFM-2021.

В Киришах состоится фестиваль по экстремальным видам спорта, соревнования по стритболу, на Праздничной площади пройдет музыкальный фестиваль "Джамп".

В Сланцах состоится "ярмарка" молодежных сообществ и заработает интерактивная площадка для молодых семей от "King show" из Кингисеппа.

В Приозерске на центральной площади города глава администрации Приозерского района проведет торжественную церемонию вручения молодёжной премии, после чего состоится концертно-интерактивная программа "Молодёжный авангард", концерт рок-группы, выступление мотобайкеров и огненное шоу, а на стадионе "Юность" встретятся футбольные команды ветеранов Приозерского района и сборной Правительства Ленобласти.

В Волосово пройдет фестиваль "Я - Молодой". Фестиваль "Зона молодежи" с квестами, играми, марафонами и веселыми акциями состоится в городском молодежном центре "Бирюзовый".

В деревнях Торосово, Клопицы, Рабитицы и Извара массовые мероприятия для молодежи пройдут в Домах культуры.

В Выборге, пройдет турнир по футболу, в Каменногорске - спортивная развлекательная программа "Новое поколение", а в поселке Красносельское - праздник "Вперед, Молодежь!".

В Тихвине на спортивной площадке 1 микрорайона пройдет турнир по баскетболу, в Кингисеппе шахматный клуб проведет турнир, а вечером в парке Романовка начнется развлекательная программа.

В Гатчине праздновать День молодежи будут 26 и 27 июня: в субботу пройдут турниры по большому и настольному теннису, а в воскресение - праздничные интерактивы, мастер-классы и футбольный фристайл.

24 июня в Ленобласти официально было выявлено 162 новых заболевших коронавирусом, сразу на 29 человек больше, чем в предыдущий день.

В анонсе мероприятий ничего не говорится о важности соблюдения перчатно-масочного режима, социальной дистанции и мер санитарной защиты.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти