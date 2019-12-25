За минувшие сутки в Ленобласти заболели коронавирусом 162 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ленобласти опубликовал свежие данные по заболеваемости и смертности.

Роспотребнадзор опубликовал обновленную сводку случаев коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области с данными за 24 июня. Официальная статистика сообщает о 162 новых заболевших - это на 29 человек больше, чем в предыдущий день. 8 человек скончались от коронавирусной инфекции. Столь резкого прироста заболевших в официальной сводке практически не бывало: обычно в нее прибавлялось по 3-4 случая за сутки. Всего Роспотребнадзор за все время пандемии насчитал 47902 заболевания коронавирусом в Ленобласти и 44007 выздоровевших.

В четверг, 24 июня, больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Тихвине - 11, Сланцах - 4, Петровском - 4, Луге - 4, Кировске - 5, Дружноселье - 30, Мурино - 8, Всеволожске - 5, Волхове - 6, Бокситогорске - 5. По 1-3 случая отмечено в самых различных населенных пунктах всех районов области.

Последнее постановление губернатора о расширении мер борьбы с коронавирусной инфекцией, помимо введения паспортов коллективного иммунитета, перевело Ломоносовский район из "зеленой" в "желтую" зону. В "зеленой" зоне Ленобласти остался только Кнгисеппский район.

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