Ковидные паспорта для предприятий Ленобласти стали официальным документом

Паспорт коллективного иммунитета позволит организациям работать без ограничений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения на территории региона коронавирусной инфекции. В частности, обновление от 23 июня официально вводит в обиход ранее упоминавшиеся паспорта "ковид-безопасности" для предприятий области. В документе они получили название "паспорта коллективного иммунитета".

Форма для заполнения паспорта закреплена в постановлении. Заполненный бланк с подтверждающими документами отсылается в орган местного самоуправления для согласования с Роспотребнадзором. После заверения ведомством документ в течение трех дней предоставляется организации и дублируется в специальном реестре. Хозяйствующие субъекты, числящиеся в данном реестре, могут работать без каких бы то ни было ограничений.

За 23 июня в Ленинградской области выявили 133 новых случая коронавируса.

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