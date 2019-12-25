  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ковидные паспорта для предприятий Ленобласти стали официальным документом
Сегодня, 13:09
38
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Ковидные паспорта для предприятий Ленобласти стали официальным документом

0 0

Паспорт коллективного иммунитета позволит организациям работать без ограничений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения на территории региона коронавирусной инфекции. В частности, обновление от 23 июня официально вводит в обиход ранее упоминавшиеся паспорта "ковид-безопасности" для предприятий области. В документе они получили название "паспорта коллективного иммунитета". 

Форма для заполнения паспорта закреплена в постановлении. Заполненный бланк с подтверждающими документами отсылается в орган местного самоуправления для согласования с Роспотребнадзором. После заверения ведомством документ в течение трех дней предоставляется организации и дублируется в специальном реестре. Хозяйствующие субъекты, числящиеся в данном реестре, могут работать без каких бы то ни было ограничений. 

За 23 июня в Ленинградской области выявили 133 новых случая коронавируса. 

Фото: Pixabay

 

Теги: covid-19, дрозденко, ковид-паспорт, коллективный иммунитет, коронавирус, ограничения, пандемия, постановление, стимулирующие меры
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии