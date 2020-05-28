  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 133 человека заболели коронавирусом за сутки
Сегодня, 9:57
25
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 133 человека заболели коронавирусом за сутки

0 0

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал официальную статистику заболеваемости и смертности.

В Ленинградской области 23 июня было выявлено 133 новых случая коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Роспотребнадзор. Официальная статистика ведомства, таким образом, позволяет говорить об 47740 заболевших с начала пандемии и о 43936 выздоровевших за весь период. 

Согласно официальным данным, новые случаи заражения регистрируются в различных населенных пунктах по всем районам Ленинградской области. Наибольшее количество за сутки отмечено в Тихвине - 10, Сланцах - 4, Луге - 4, Лодейном Поле - 4, Кировске - 5, Киришах - 5, Гатчине - 5, Светогорске - 4, Мурино - 6, Ефимовском - 4. 

Власти Ленинградской области принимают новые меры для стимулирования населения к приему вакцины, а в Петербурге не исключают появления свободных от коронавируса зон

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, заболеваемость и смертность, ковид, коронавирус, ленобласть, новые случаи, пандемия, статистика, третья волна
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии