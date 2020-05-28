В Ленобласти 133 человека заболели коронавирусом за сутки

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал официальную статистику заболеваемости и смертности.

В Ленинградской области 23 июня было выявлено 133 новых случая коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Роспотребнадзор. Официальная статистика ведомства, таким образом, позволяет говорить об 47740 заболевших с начала пандемии и о 43936 выздоровевших за весь период.

Согласно официальным данным, новые случаи заражения регистрируются в различных населенных пунктах по всем районам Ленинградской области. Наибольшее количество за сутки отмечено в Тихвине - 10, Сланцах - 4, Луге - 4, Лодейном Поле - 4, Кировске - 5, Киришах - 5, Гатчине - 5, Светогорске - 4, Мурино - 6, Ефимовском - 4.

Власти Ленинградской области принимают новые меры для стимулирования населения к приему вакцины, а в Петербурге не исключают появления свободных от коронавируса зон.

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