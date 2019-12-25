В настоящий момент власти Петербурга ведут дискуссии на данную тему с представителями бизнеса.

В Смольном не исключают появления свободных от коронавируса зон в Петербурге. Об этом в среду, 23 июня, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана и начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Анна Сильницкая. По словам Сильницкой, представители бизнеса не против прививать своих сотрудников.

Мы обсуждаем этот вопрос с представителями бизнеса. Также мы наблюдаем за опытом Москвы. Но мы чуть отстаем от столицы, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти к этой мере. Анна Сильницкая, начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике.

Андрей Сарана также добавил, что в Петербурге вполне вероятно появление свободных от коронавируса зон. В настоящий момент власти Петербурга ведут дискуссии на данную тему с представителями бизнеса.

Напомним, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Ранее мы писали, что глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге.

Фото: Piter.tv